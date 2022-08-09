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بالصور - هيئة قضاء طرابلس أقامت مخيمهما السنوي الاول

9
AUGUST
2022
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أقامت هيئة قضاء طرابلس مخيمهما السنوي الاول في بشتودار البترون الذي امتد لثلاثة ايام.
في يومه الأول وبعد نصب الخيم وتجهيز المخيم البدء كان مع جلسة تعارف ونشاطات تثقيفية وتوعية والعاب رياضية.
في اليوم الثاني زارت الصحافية صفاء دوريش المخيم التي قدمت محاضرة تثقيفية عامة مع شباب التيار في قضاء طرابلس وكان لافتا تفاعل الشبيبة الايجابي مع اسئلة الصحافية دوريش حيث استمعت الى آرائهم وطموحاتهم واولوياتهم في الحياة.
بعدها زار نائب الرئيس لشؤون الشباب منصور فاضل المخيم حيث شدد على دور الشباب الاساسي في بناء المجتمعات واستمرارية التيار عبر ضخ دم جديد يساهم في حمل شعلة التيار.
وفي نهاية النهار كانت سهرة النار التف حولها الجميع متناولين العشاء سوية ومتبادلين الأحاديث بينهم.
اما النهار الثالث تم اقامة العاب منافسة للاولاد وجلسة توعية بيئية حول فرز النفايات.
وختامها مسك مع زيارة رئيس التيار الوطني الحرّ معالي الوزير جبران باسيل المخيم والتعرف على المشاركين والتفاعل مع الاولاد المشاركين والاطلاع على برنامج المخيم ونشاطاته حيث اثنى على اقامة المخيم وشجع على استمرار الهيئة في نشاطاتها ودعا الجميع إلى الالتفاف حولها ودعمها لما فيه من مصلحة للتيار في طرابلس كما استعرض بشكل مقتضب التحديات والاستحقاقات التي تنتظر لبنان في الفترة المقبلة.
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