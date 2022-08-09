جنبلاط "يلتف" حول الحزب... ويطعن حليفه القواتي

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أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حديث عبر قناة «المملكة» الأردنية أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو القوة الأكبر الرديفة لرئيس الجمهورية وهو يُمسك بوزارات أساسية منها وزارة الطاقة ومن يُمسك بهذه الوزارة يُمسك بملف الغاز.”

‏وأضاف: “العهد فاشل حاقد يريد تصفية جميع الخصوم ولبنان بلد متعدد لا بد من إحترام التنوع والعهد جلب لنا الكوارث.”

وتابع جنبلاط قائلاً: “ثمة محاور عديدة في لبنان وثمّة كتل نيابية معروفة وربما تستطيع الكتل التي تسمّي نفسها بالسيادية أن تجتمع وكذلك الأمر بالنسبة للنواب المستقلين.”

وأردف: “الحزب” مكوّن أساسي في هذا البلد ولم يأتِ من القمر كما أنه يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين، طلبت لقاء ممثّلين عن “الحزب” وسألتقي بهم هذا الأسبوع من أجل التباحث بقضايا لا علاقة لها بالقضايا الشائكة الكبرى بل لتذليل بعض العقبات حول موضوع الكهرباء والشركة السيادية للنفط.”

وأشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الى أن كتلة “اللقاء الديمقراطي” ستصوّت على رئيس جمهورية يملك برنامجًا سياسيا واضحا، مضيفًا : “ما من أحد ترشح لرئاسة الجمهورية وكل منهم ينتظر إشارة خضراء أو صفراء من سفارة أو من جهة أخرى وما من أحد منهم تقدم ببرنامج ونحن نريد رئيساً يملك برنامجاً واضحاً أما الآخرون فلينتظروا على أبواب السفارات فهذا شأنهم”

اعتبر جنبلاط ان لبنان القديم الذي يتمسك به البعض انتهى.