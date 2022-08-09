خاص - السفينة "لاوديسيا": ميقاتي تفزعُهُ العقوبات الأميركية .. فيتّهم علي حمية!

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خاص tayyar.org -

كشفت مصادر رفيعة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خوفا من العقوبات الأميركية، تنصّل من متابعة موضوع السفينة "لاوديسيا" التي إحتجزها القضاء اللبناني بناء على مراجعة من السفارة الأوكرانية بتهمة شحن حمولة من الحبوب الأوكرانية المسروقة.



ولفتت المصادر الى أن ميقاتي تبلّغ رسالة استياء أميركية مما اعتبرته واشنطن "تصرّفا غير مسؤول بدر عن الحكومة اللبنانية" بالافراج عن السفينة وتركها تغادر مع حمولتها مرفأ طرابلس الى طرطوس.

وكشفت أن الرسالة "حملت تهديدا واضحا ومباشرا بادراج كل من تعاطى بملف السفينة على لائحة العقوبات الأميركية، فما كان من ميقاتي إلا أن تنصّل وألقى باللائمة على وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، متهما إياه بالتصرف من دون العودة الى رئاسة الحكومة".