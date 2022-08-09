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لبنان يرفض شراء الذرة الأوكرانية المتوجهة لميناء طرابلس على متن سفينة "رازوني"

9
AUGUST
2022
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بعد رفض لبنان شراء حمولة سفينة الشحن "رازوني" من الذرة الأوكرانية، تقرر عدم دخول السفينة يوم الثلاثاء 9 أغسطس، إلى ميناء طرابلس اللبناني.
ووفق وكالة "تاس"، قال "مورد الحبوب الأوكرانية إنه يبحث عن مشتر جديد، لأن الزبون اللبناني رفض شراء 26 ألف طن من الذرة، ولهذا السبب، غيرت ناقلة البضائع مسارها وألغت وجهة الوصول النهائية في 9 أغسطس".

ولم يحدد المصدر الميناء الذي يمكن أن تتجه إليه السفينة، التي كانت في السابق بالقرب من ميناء الإسكندرونة التركي. وقال المصدر "يمكن العثور على مشتر جديد في أي دولة مجاورة وليس بالضرورة في لبنان."

ووفقا لخدمة تتبع السفن Marine Traffic، فقد تم تغيير حالة وجهة ناقلة البضائع إلى "طلبية"، ما يعني أن السفينة تنتظر العثور على مشتر جديد للذرة.

وأكدت سفارة أوكرانيا في لبنان لاحقا أن الزبون اللبناني رفض بالفعل شراء شحنة من الذرة الأوكرانية من سفينة رازوني. وبحسب المعلومات الواردة من مورد البضائع، فإن المشتري الأخير في لبنان رفض استلام الشحنة بسبب التأخير في التسليم (أكثر من خمسة أشهر)، وبالتالي يبحث المورد الآن عن مشتر آخر، قد يكون من لبنان أو من دولة أخرى"، وفق ما ذكرته البعثة الدبلوماسية على تويتر.

وغادرت "رازوني" ميناء أوديسا في الأول من أغسطس. وتفقد موظفو مركز إسطنبول للتنسيق المشترك، الأربعاء، سفينة الشحن عند مدخل مضيق البوسفور. وقام وفد مكون من 20 ممثلا من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بفحص وثائق المنتجات الزراعية.

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