الديار: مراوحة في ملف النزوح.... وإنزعاج سوري من بو حبيب

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يبقى ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم يدور في «حلقة مفرغة» في ظل تخبط لبناني في ادارة هذا الملف خصوصا ان الحكومة لم تتحرك جديا حتى الان باتجاه النظام السوري، فيما لاقت تصريحات وزير الخارجية عبدالله بوحبيب حول عدم رغبة دمشق في استعادتهم، الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيات هذا التصريح الذي قد يعقد الامور مع دمشق التي ابدت انفتاحا لمقاربة الملف وتسهيل العودة.

«انزعاج» سوري؟

في المقابل اثيرت خلال اللقاء خلفيات قول بوحبيب في تصريحات اعلامية ان «بلادهم لن تطلبهم». متسائلا «هل تطلب الدول من مواطنيها العودة إليها حين يرفدون الاقتصاد بالعملة الصعبة؟ هؤلاء يرسلون أموالا إلى بلدهم. وهذا ما يفعله النازحون السوريون في الأردن وتركيا ولبنان. هؤلاء اللاجئون السوريون لا يتركون أهلهم وحدهم في سوريا هم أيضا يرسلون الأموال إليهم. لذلك وجودهم في الخارج يساعد النظام».

وعلم في هذا السياق، ان تصريحات بوحبيب اثارت انزعاجا في دمشق التي عبرت عن «استياء» شديد ازاء هذه المقاربة غير الواقعية خصوصا انها ابدت كامل الاستعداد للتعاون، وتم ابلاغ الامر الى الجهات اللبنانية المعنية عن طريق المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي لم يكن مرتاحا ايضا لتصريحات وزير الخارجية.