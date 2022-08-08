نصار: نعمل على تنشيط السياحة الرياضية بين قطر ولبنان

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أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، أن هناك العديد من الأفكار لتنشيط السياحة الرياضية بين دولة قطر ولبنان، في ظل استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على تنظيم “رزم سياحية” بين البلدين، لتمكين القطريين من الاستمتاع بالمقومات السياحية اللبنانية، واللبنانيين من مشاهدة مباريات هذه البطولة في الدوحة.

وأوضح نصار في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية “قنا” على هامش زيارته للدوحة، أن زيارته لدولة قطر تهدف إلى العمل على خلق سياحة مستدامة بين البلدين وفق استراتيجية واضحة، مشيرا إلى أن وزارته بدأت باتخاذ تدابير تحفيزية لتنشيط الحركة والارتقاء بالمنظومة السياحية في بلاده.

وقال وزير السياحة إن بلاده تفتح أبوابها للسياح القطريين، وإن الحكومة اللبنانية تقدم لهم كل التسهيلات الممكنة، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بعض التراجع في عدد السياح القطريين إلى بيروت بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة ككل، ولبنان على وجه الخصوص، مؤكدا في الوقت نفسه أن موسم السياحة في لبنان كان منتعشا هذا العام، وأعداد السياح الأجانب كانت أكثر من المتوقع.

ولفت نصار إلى أنه اجتمع مع عدد من المسؤولين القطريين ولمس منهم إيجابية كبيرة في مجال تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، منوها بأن هناك خمس رحلات جوية يومية بين قطر ولبنان (ثلاث للخطوط الجوية القطرية، واثنتان لخطوط طيران الشرق الأوسط)، وأن هناك نية لزيادة هذه الرحلات خلال الفترة المقبلة، منبها إلى دور هذه الرحلات في تعزيز السياحة والتبادل التجاري بين البلدين.

وفي ختام تصريحه لـ”قنا”، وجه وزير السياحة الشكر لدولة قطر على وقوفها الدائم بجانب لبنان، واهتمامها الكبير بنهضة شعبه، لافتا إلى أن تعدد الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في كلا البلدين يعكس عمق العلاقات وتجذرها، وكذلك العمل على تعزيزها والارتقاء بها أكثر وأكثر.