A + A -

غرد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على تويتر قائلاً: “أموال المودعين: لا حلول مصرفية ولا حكومية ولا نيابية!"

وأضاف: "الحل الوحيد “قضائي” في لبنان والخارج.

“WORLD BANK ACCUSED LEBANON’S ELITES OF CONDUCTING PONZI FINANCE &DELIBERATELY PURSUING HARMFUL FISCAL POLICIES

"POLITICAL SLOGANS FOR THE SACROSANCT OF DEPOSITS ARE HOLLOW &OPPORTUNISTIC”