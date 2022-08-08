حزب الله اعلن مراسم العاشر من محرم في بيروت

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اعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، في بيان، "مراسم العاشر من محرم بيروت، على الشكل التالي:

- 7,00 صباحا تبدأ تلاوة المصرع الحسيني، للأخوة في مجمع سيد الشهداء (الرويس) - للأخوات في باحة عاشوراء المركزية (الجاموس) .



- تنطلق مسيرة الأخوة من مجمع سيد الشهداء بإتجاه أتوستراد السيد هادي نحو ساحة الإمام الحسين على دوار الكفاءات .



- تنطلق مسيرة الأخوات من باحة عاشوراء لتخترق الطرقات الداخلية بإتجاه ثانوية المهدي "الحدث" نحو ساحة الإمام الحسين على دوار الكفاءات .



- نقطة التجمع وإلتقاء المسيرتين على ساحة الإمام الحسين - دوار الكفاءات ، حيث يلقي الأمين على الدماء والأرواح سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله "حفظه الله" كلمة وموقف العاشر من محرم".