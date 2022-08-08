بيع الارقام المميزة يحقق حصيلة قياسية جديدة بالمليارات الى خزينة الدولة...كم بلغت؟

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عقدت لجنة بيع الأرقام المميزة بتاريخ 7 تموز 2022 في بسابا الشوف، في حضور مدير مكتب وزير الداخلية والبلديات المقدم ايمن مشموشي وقائمقام الشوف السيدة مارلين قهوجي جلسة في مبنى بلدية بسابا الشوف لبيع الأرقام المميزة. وجاءت النتيجة على الشكل الآتي :

حصد الرقم 300 / M مبلغ 5.750.000.000 ليرة لبنانية والرقم 4444 / M حصد مبلغ 2.300.000.000 ليرة لبنانية والرقم 90000/M فقد حصد مبلغ 878.000.000 ليرة لبنانية ، اما الرقم 666666 / Y فقد حصد 3.300.000.000 ليرة لبنانية ، وبالتالي فقد اسفر المزاد عن ارقام قياسية جديدة في اسعار الارقام المميزة حيث بلغ مجموع الأموال المحصلة في الجلسة 12.228.000.000 ل. ل. اثني عشر مليارا ومئتي وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية .

وبذلك تحقق اللجنة حصيلة قياسية جديدة من المليارات الى خزينة الدولة، حصيلة بيع الأرقام المميزة للمرة الرابعة على التوالي، بحسب بيان اللجنة.