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استخدم أرقام هواتف وحسابات إلكترونية وهميّة بهدف الاستيلاء على "تشريجات خلوية"... هل وقتعم ضحيّة أعماله؟

8
AUGUST
2022
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أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بأن رسالة وردت إلى شعبة العلاقات العامّة، عبر خدمة بلّغ (http://www.isf.gov.lb/ar/report) على موقع المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي الإلكتروني، حول قيام شخصٍ مجهول، يستخدم رقم هاتف: 954839-70، بعمليّات نصب واحتيال بهدف استحصاله على "بطاقات تشريج أجهزة خلوية". وبعد التنسيق بين الشّعبة المذكورة ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، وبنتيجة المتابعة، تبيّن أن الرقم المبيّن أعلاه يُستخدم في حسابات إلكترونية وهمية عدّة عبر تطبيق "Facebook"، وعلى هذه الحسابات صور جريئة لفتيات أجنبيات، إنّما بأسماء لبنانيّة. وقد تبيّن أنّ المشغّل يقوم بطريقة احتيالية بالطلب من الضحايا إرسال "أرصدة تشريج دولارات" على الأرقام التالية: 954839-70 / 252440-81 / 726034-76.

وأعلنت هذه المديرية أنه بناءً عليه، كثّفت عناصر هذا المكتب إجراءاتها، وتوصّلت الى تحديد هويّة المشتبه فيه، وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ ومذكرة إلقاء قبض بجرم ترويج عملة مزيّفة، ويُدعى: ع. ن. (من مواليد عام 1991، لبناني). كذلك، تمكّنت عناصر المكتب من تحديد مكانه، فقامت بمداهمته وتوقيفه، وضبطت في منزله أجهزة خلوية وحواسيب محمولة (Laptops) وشرائح خطوط هاتفية عدّة،

وكشفت أنه بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على إنشاء العديد من الحسابات الوهمية مستخدماً صور عارضات أجنبيّات، ومقاطع فيديو خاصّة بهنّ، وذلك بهدف الإيقاع بضحاياه الذين يوهمهم بمواعدتهم ولقائهم بغية الاستيلاء على "أرصدة تشريج هاتفيّة" منهم، وبعدها ينقطع عن التواصل معهم.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف والحسابات الوهمية التي استخدمها، وتطلب من الذين تعرضوا لعمليات احتيال مماثلة، الاتصال بالمكتب المذكور على الرقم: 293293-01، لإجراء المقتضى القانوني.

الحسابات الوهمية هي:

Lynn g. assaf Nadine feghaly / / abou chakra nour / Reem maalouf /

Stephanie fahed / mira wehbe/ tina mrad / Sandra nahhas / Jessica sleiman

/ dana bshara/ perla hachem / Nina abbud / rania el hajj / christelle r. karam

Angela jabbour/ Danielle bshara / Cybelle diab

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