كهرباء لبنان توضح مسألة التغذية الكهربائية بعد مزاعم رئيس احدى المستشفيات!

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وعطفًا على ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي حول تصريح أحد رؤساء مستشفيات بيروت الرئيسية حول

مسألة التغذية بالتيار الكهربائي، ومطالبته بالتغذية الدائمة للمستشفى التي يرأسها أسوةً بمستشفيات: أوتيل ديو،

الزهراء، القديس جورجيوس، الجعيتاوي وعين وزين،

يهم مؤسسة كهرباء لبنان التوضيح بأن جميع المخارج التي تغذي المستشفيات المشار إليها أعلاه، تخضع

للتقنين في التغذية بالتيار الكهربائي كسائر المخارج على كافة الأراضي اللبنانية، باستثناء إحدى مستشفيات بيروت،

كونها مرتبطة بمخرج يغذي إحدى الإدارات الرسمية الأساسية المحاذية لها وذلك لفترة لا تتعدى الثماني ساعات في

اليوم، وأنه لدواع فنية حصرًا، لا يمكن فصلها ونقلها إلى مخرج آخر في الوقت الراهن.

وعليه، اقتضى التوضيح.