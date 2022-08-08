مفاجأة الصّيف: "معقول تشتّي بآب"؟

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طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وعلى لبنان خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل. معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًّا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل، كما تنشط الرياح أحياناً.

الثلاثاء: غائم جزئيًّا مع انخفاض إضافي وبسيط في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل، وتبقى من دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح أحياناً ويتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة خلال الليل مع احتمال تساقط رذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية ليلاً.

الأربعاء: غائم جزئيًّا يتحوّل إلى غائم بدءًا من بعد الظهر مع انخفاض إضافي وبسيط في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل يذكر على الساحل، كما يتشكّل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المحلي على الجبال فترة العصر.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيًّا مع ضباب محلي على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 19 الى 33 درجة.