شركة عقارية مزورة واحتيالات على النساء... هكذا وقع في قبضة المعلومات!

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صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العامّة، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 31-7-2022، ادّعى مواطنٌ أنَّ مجهولاً دخل، بواسطة الكسر والخلع، إلى منزله الكائن في بلدة عين سعادة المتنيّة، وسرق خزنة تحتوي على مبلغ /5,200/ دولار اميركي و/15/ مليون ليرة لبنانية ومجوهرات بقيمة /40/ ألف دولار أميركي".



ولفت إلى أنّه، "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية لكشف ملابسات القضية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّة المشتبه فيه، ويُدعى: ي. س. (مواليد عام 1978، لبناني)".



وأضاف، "كما تبيّن تورّطه في عمليات نصب واحتيال طالت العديد من المواطنين. وهو من أصحاب السّوابق بجرمي سرقة واحتيال".

وأشار إلى أنّه، "بتاريخ 2-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكمٍ في محلّة جلّ الدّيب، حيث أوقفته على متن سيارة نوع "كامارو" لون أحمر".



وتابع، "بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عدّة سرقات، منها: سرقة الخزنة من عين سعادة. العديد من عمليات النّصب والاحتيال من خلال إعلانات كان ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم شركة عقارية يديرها، بحيث كان ينظم عقوداً وهمية لضحاياه ويقبض بدل الإيجارات، بعد أن يعرض عليهم شققاً معروضة للإيجار".



كذلك لفت إلى أنّه، "أقدم على سرقة عدّة منازل من أشخاص يتعرّف عليهم من خلال عمله، أو من داخل منازل عدد من النساء اللواتي يوهمهنَّ بأنّه يريد الارتباط بهنّ، ليقوم لاحقاً بسرقة منازلهنّ بعد أن يستحوذ على مفتاح شققهن بطريقة احتيالية، علماً أنه معروف من قبلهن باسم داني كرم.



ووفق البلاغ، "بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الاتصال على أحد الرقمين: 513732-01 ــــ ٥١٣٧٩٧-01، أو التوجه الى شعبة معلومات / فرع جبل لبنان، الكائن في محلّة جسر الباشا / ثكنة الشهيد فيليب الدويهي".