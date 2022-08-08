living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شركة عقارية مزورة واحتيالات على النساء... هكذا وقع في قبضة المعلومات!

8
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العامّة، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 31-7-2022، ادّعى مواطنٌ أنَّ مجهولاً دخل، بواسطة الكسر والخلع، إلى منزله الكائن في بلدة عين سعادة المتنيّة، وسرق خزنة تحتوي على مبلغ /5,200/ دولار اميركي و/15/ مليون ليرة لبنانية ومجوهرات بقيمة /40/ ألف دولار أميركي".

ولفت إلى أنّه، "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانية لكشف ملابسات القضية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّة المشتبه فيه، ويُدعى: ي. س. (مواليد عام 1978، لبناني)".

وأضاف، "كما تبيّن تورّطه في عمليات نصب واحتيال طالت العديد من المواطنين. وهو من أصحاب السّوابق بجرمي سرقة واحتيال".
وأشار إلى أنّه، "بتاريخ 2-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكمٍ في محلّة جلّ الدّيب، حيث أوقفته على متن سيارة نوع "كامارو" لون أحمر".


وتابع، "بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عدّة سرقات، منها: سرقة الخزنة من عين سعادة. العديد من عمليات النّصب والاحتيال من خلال إعلانات كان ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم شركة عقارية يديرها، بحيث كان ينظم عقوداً وهمية لضحاياه ويقبض بدل الإيجارات، بعد أن يعرض عليهم شققاً معروضة للإيجار".

كذلك لفت إلى أنّه، "أقدم على سرقة عدّة منازل من أشخاص يتعرّف عليهم من خلال عمله، أو من داخل منازل عدد من النساء اللواتي يوهمهنَّ بأنّه يريد الارتباط بهنّ، ليقوم لاحقاً بسرقة منازلهنّ بعد أن يستحوذ على مفتاح شققهن بطريقة احتيالية، علماً أنه معروف من قبلهن باسم داني كرم.

ووفق البلاغ، "بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الاتصال على أحد الرقمين: 513732-01 ــــ ٥١٣٧٩٧-01، أو التوجه الى شعبة معلومات / فرع جبل لبنان، الكائن في محلّة جسر الباشا / ثكنة الشهيد فيليب الدويهي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout