"هناك شعور لدينا بأن لا رغبة للتشكيل"... أبي رميا: إذا لم يكن هناك خطة تعافٍ شاملة فإنّنا نهدر الوقت

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أكد النائب سيمون أبي رميا أن ""التيار" يقارب موضوع الملفّ الحكومي بدون حسابات خاصة أو حزبية وهناك شعور لدينا بأن لا رغبة للتشكيل".

وشدد أبي رميا في حديث لـ"صوت كل لبنان" "93.3" على أن "هناك تداعيات سلبية على المستوى الاقتصادي ومفاوضات صندوق النقد في ظل حكومة تصريف الأعمال والمجلس النيابي يقوم بدوره على الصعيد التشريعي ولكن على السلطة التنفيذية لعب دورها".

ولفت إلى أن "إذا لم يكن هناك خطة تعافٍ شاملة فإنّنا نهدر الوقت وهذه جريمة بحقّ الشعب اللبناني".

واعتبر أن "الإدارة الفرنسية معنية بالملفّ اللبناني ولكن هناك يأس في الدوائر الفرنسية من أداء السلطة اللبنانية ولا زيارة قريبة للرئيس الفرنسي إلى لبنان".