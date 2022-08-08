الوطن السورية: عرقلة عودة اللاجئين مستمرة.. ونحو 3300… منهم حصلوا على الجنسية البلجيكية في 2021

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الوطن السورية: أعرب سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي أمس عن استغرابه من تصريح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب حول اللاجئين السوريين، مؤكداً أن سورية «جادة ومنفتحة» بالنسبة لمسألة عودتهم إلى بلادهم، على حين كشف تقرير أن أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ سوري حصلوا على الجنسية البلجيكية العام الماضي.

وقال علي في حديث تلفزيوني: "إن «تصريح وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مستغرب»، لافتاً إلى أن «السوريين في لبنان أو غيره لا يستطيعون إرسال العملة الصعبة».

وأضاف إن «سورية جادة ومنفتحة ومرحبة ومسؤولة، وهي الرئة الكاملة للبنان ومن مصلحتها أيضاً التكامل معه».

وفي حديث صحفي نشر أمس زعم بوحبيب أن الدولة السورية لا تسعى إلى عودة اللاجئين السوريين لأنهم «يرفدون اقتصاد بلادهم بالعملة الصعبة»، وأقر في الوقت ذاته بأن الحكومة السورية وضعت تسهيلات كثيرة لعودتهم «لكنهم لن يعودوا لأنهم يتلقون مساعدات مالية من منظمات دولية» وبأن أطرافاً أوروبية تعرقل عودتهم على الرغم من مطالبات لبنان بإعادتهم وبدعمهم داخل الأراضي السورية.

ومع مواصلة دول غربية وإقليمية عدة عرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، كشف تقرير بلجيكي عن أن السوريين حلوا في المرتبة الثانية من حيث عدد اللاجئين الحاصلين على الجنسية البلجيكية العام الماضي عبر تجنيس 3287 شخصاً منهم.

وجاء في التقرير السنوي للمركز الفيدرالي البلجيكي للهجرة «ميريا» بحسب ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة، «حصل 39448 شخصاً على الجنسية البلجيكية في عام 2021، وهو رقم مقارب لما كان عليه قبل عام كورونا 2020».

وحسب التقرير، فإن «رقم الحاصلين على الجنسية البلجيكية من السوريين زاد على 243 في عام 2017 إلى 3287 في عام 2021».

وعلى الرغم من مواصلة دول غربية وإقليمية عرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم لاستخدامهم ورقة ضغط على الحكومة السورية، تعمل دمشق جاهدة على هذه المسألة وهيأت الظروف المناسبة لذلك خاصة أن اللاجئين السوريين في الدول التي وصلوا إليها يعانون صعوبات جمة.