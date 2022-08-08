عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 آب 2022

الأخبار: فلسطين: تتكلّم عرقاً ودماً
إسرائيل تعرض تأخير الترسيم إلى ما بعد انتخابات الكنيست... وقلق في اليونان | المقاومة: إقرار كامل بالحقوق... وسريعاً
النهار: تداعيات غزة: "حزب الله" يهوّل داخليّاً!
البناء: انتصار تاريخيّ لـ «الجهاد» والمقاومة وفلسطين… وفشل كامل لخطة الحرب «الإسرائيليّة» نخالة: اليوم يخرج الأسير عواودة وخلال أيام الشيخ السعدي… والميدان جاهز للعودة تل أبيب ومطار بن غوريون تحت وابل الصواريخ… وإخلاء مستوطنات الغلاف
الديار: هذا ما ينتظر لبنان حتى موعد انتخاب الرئيس الجديد
لبنان تحوّل إلى دولة فاشلة والمفاجأة بعد انتهاء الموسم السياحي
الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مستمرّ والعالم شاهد زور
الجمهورية: المصارف تتراجع... والاضراب اليوم فقط
العملية العسكرية الإسرائيلية متهورة... ولكن
نداء الوطن: تضرّع مسيحي لزوال "غمامة" العهد: الخلاص الوحيد برئيس جديد
بكركي تواجه "ثأر" السلطة: الاتفاق مع إسرائيل أسهل من التشكيل؟
اللواء: المصارف تتراجع .. وبعبدا تستعد للتدخل في الاستحقاق بعد الترسيم!
جعجع يستهل المواجهة الرئاسية من الديمان.. وطهران تُراجع بوحبيب بموضوع الفيول
?l'orient le jour: Le Liban est-il à l’abri d’une escalade