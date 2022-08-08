عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 آب 2022

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الأخبار: فلسطين: تتكلّم عرقاً ودماً

إسرائيل تعرض تأخير الترسيم إلى ما بعد انتخابات الكنيست... وقلق في اليونان | المقاومة: إقرار كامل بالحقوق... وسريعاً







النهار: تداعيات غزة: "حزب الله" يهوّل داخليّاً!

البناء: انتصار تاريخيّ لـ «الجهاد» والمقاومة وفلسطين… وفشل كامل لخطة الحرب «الإسرائيليّة» نخالة: اليوم يخرج الأسير عواودة وخلال أيام الشيخ السعدي… والميدان جاهز للعودة تل أبيب ومطار بن غوريون تحت وابل الصواريخ… وإخلاء مستوطنات الغلاف

الديار: هذا ما ينتظر لبنان حتى موعد انتخاب الرئيس الجديد

لبنان تحوّل إلى دولة فاشلة والمفاجأة بعد انتهاء الموسم السياحي

الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مستمرّ والعالم شاهد زور



الجمهورية: المصارف تتراجع... والاضراب اليوم فقط

العملية العسكرية الإسرائيلية متهورة... ولكن





نداء الوطن: تضرّع مسيحي لزوال "غمامة" العهد: الخلاص الوحيد برئيس جديد

بكركي تواجه "ثأر" السلطة: الاتفاق مع إسرائيل أسهل من التشكيل؟



اللواء: المصارف تتراجع .. وبعبدا تستعد للتدخل في الاستحقاق بعد الترسيم!

جعجع يستهل المواجهة الرئاسية من الديمان.. وطهران تُراجع بوحبيب بموضوع الفيول

?l'orient le jour: Le Liban est-il à l’abri d’une escalade