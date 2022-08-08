living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 8 آب 2022

8
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس


خفايا

قال مصدر في غرفة عمليات غزة إن صيغة تولي سرايا القدس للرد منفردة على العدوان الإسرائيلي مقابل تحييد المدنيين عن الاستهداف وبقاء حماس خارج المعركة كانت خياراً اتخذته الجهاد وحماس بالتوافق لوضع الإسرائيلي أمام معادلة توسيع العدوان ودخول حماس أو طلب التهدئة بشروط الجهاد.

 

كواليس

تترقّب واشنطن الموقف الإسرائيلي من مستقبل المفاوضات مع لبنان في ضوء جولة غزة الأخيرة، بعدما كان الإسرائيليون تحدّثوا عن تأجيل المفاوضات لما بعد الانتخابات ولو اقتضى الأمر تأجيل الاستخراج من كاريش، لكن واشنطن تخشى أن تردّ المقاومة بتفعيل معادلة ما بعد كاريش.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
حرص مرجع روحي على التعبير عن تحفظه من موضوع تقسيم بلدية بيروت بواسطة مقربين من دائرته الضيقة، تجنباً لسجالات ماراتونية لا طائل منها!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

نفت مصادر كنسية أن تكون أي جهة رسمية وأمنية قد حذرت المطران موسى الحاج من نقل المساعدات العينية والمالية إلى لبنانيين من أقاربهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبرت أن ما يتم ترويجه حول هذا الأمر لا يعدو كونه مجرد إشاعات لذر الرماد في العيون.

 

تبين ان اثارة موضوع النازحين من جانب اكثر من وزير في حكومة تصريف الاعمال، ليس بناء على قرار مركزي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout