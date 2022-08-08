أسرار الصحف ليوم الأثنين 8 آب 2022

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قال مصدر في غرفة عمليات غزة إن صيغة تولي سرايا القدس للرد منفردة على العدوان الإسرائيلي مقابل تحييد المدنيين عن الاستهداف وبقاء حماس خارج المعركة كانت خياراً اتخذته الجهاد وحماس بالتوافق لوضع الإسرائيلي أمام معادلة توسيع العدوان ودخول حماس أو طلب التهدئة بشروط الجهاد.

كواليس

تترقّب واشنطن الموقف الإسرائيلي من مستقبل المفاوضات مع لبنان في ضوء جولة غزة الأخيرة، بعدما كان الإسرائيليون تحدّثوا عن تأجيل المفاوضات لما بعد الانتخابات ولو اقتضى الأمر تأجيل الاستخراج من كاريش، لكن واشنطن تخشى أن تردّ المقاومة بتفعيل معادلة ما بعد كاريش.

اللواء: أسرار

همس

حرص مرجع روحي على التعبير عن تحفظه من موضوع تقسيم بلدية بيروت بواسطة مقربين من دائرته الضيقة، تجنباً لسجالات ماراتونية لا طائل منها!



نداء الوطن: خفايا

نفت مصادر كنسية أن تكون أي جهة رسمية وأمنية قد حذرت المطران موسى الحاج من نقل المساعدات العينية والمالية إلى لبنانيين من أقاربهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبرت أن ما يتم ترويجه حول هذا الأمر لا يعدو كونه مجرد إشاعات لذر الرماد في العيون.

تبين ان اثارة موضوع النازحين من جانب اكثر من وزير في حكومة تصريف الاعمال، ليس بناء على قرار مركزي.