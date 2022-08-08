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البناء: في العدوان الإسرائيلي على غزة رسائل إسرائيلية للبنان؟

8
AUGUST
2022
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

اتجهت الأنظار منذ يوم الجمعة نحو غزة مع التصعيد الإسرائيلي الخطير في القطاع الذي استهدف مواقع حركة «الجهاد الإسلامي» موقعاً عدداً من الشهداء والجرحى، لا سيما أن التصعيد الإسرائيلي يأتي بالتزامن مع انتظار لبنان الرد الإسرائيلي الذي سيحمله الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، حيث قرأت مصادر سياسية لـ»البناء» في العدوان الإسرائيلي على غزة رسائل إسرائيلية للبنان تتصل بالترسيم ومطالب لبنان التي يرفضها العدو، لكنه مضطر أن يوافق عليها، علماً أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رد أمس، على العدو الإسرائيلي بقوله «على الاحتلال ألّا يخطئ في التقدير مع لبنان، كما أخطأ في التقدير مع غزة»، قائلاً «الأيام بيننا، وأنتم تعلمون بأنّ المقاومة أقوى من أي وقت مضى».

 

ومع ذلك لا تتوقع المصادر نفسها أن تتوسع الحرب في غزة، مشيرة الى ان الإسرائيلي يريد وقفاً لإطلاق النار، ومعتبرة أن ملف الترسيم والتنقيب يبدو انه سوف يتم إرجاء البتّ به الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.

 

وهذا من شأنه أن يصيب لبنان بالمماطلة الاميركية – الإسرائيلية في هذا الملف خاصة أن بدء التنقيب في حقل كاريش سوف يرجأ، بحسب ما اعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وبالتالي فإن هذا الملف سيترك تداعيات على كل الملفات المحلية التي تنتظر اسوة بهذا الملف انفراجات إقليمية – دولية.

البناء
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