البناء: السفير السوري: تصريح وزير الخارجية اللبنانية مستغرب... سورية جادة ومنفتحة ومرحبة ومسؤولة

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

اعتبر السفير السوري في لبنان عبد الكريم علي، أن «تصريح وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مستغرب»، لافتاً إلى أن «السوريين في لبنان أو غيره لا يستطيعون إرسال العملة الصعبة». وأشار إلى أن «سورية جادة ومنفتحة ومرحبة ومسؤولة، وهي الرئة الكاملة للبنان ومن مصلحتها أيضاً التكامل معه».

وكان وزير الخارجيّة قال عن النازحين السوريين: «إن بلادهم لن تطلبهم». وسأل: «هل تطلب الدول من مواطنيها العودة إليها حين يرفدون الاقتصاد بالعملة الصعبة؟ هؤلاء يرسلون أموالاً إلى بلدهم. وهذا ما يفعله النازحون السوريون في الأردن وتركيا ولبنان. هؤلاء اللاجئون السوريون لا يتركون أهلهم وحدهم في سورية هم أيضاً يرسلون الأموال إليهم. لذلك وجودهم في الخارج يساعد النظام. ثروة الغاز والبترول تسيطر عليها تركيا وأميركا في الشرق وإدلب يُقال إنها أرض خصبة هي أيضاً مع الأتراك وبعض الجماعات المسلحة».