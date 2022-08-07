"القوات مع النازح السوري عندما تحدثنا عن السيادة"... درغام: تعاطي ميقاتي مع فخامة الرئيس برهن أنه غير جدي

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قال النّائب أسعد درغام إنّ "البيانات بيننا وبين الرئيس ميقاتي من نتائج الازمة والواقع يستدعي أن يبحث الرئيس المكلف عن مخرج لتشكيل حكومة. وميقاتي تعامل مع كتل نيابية واخذ برأيها ولكن تعاطيه مع فخامة الرئيس برهن أنه غير جدي، والناس لم تعد تهتم للأمور الشكلية."

وأضاف في حديث ل "صوت النّاس" أنّه "يجب الفصل بين المدخر والمستثمر ولا يمكن القول للموظف الذي وضع تعويضه وجنى عمره في المصرف أن أمواله تبخرت، ويعامل كالمستثمر الذي وضع أمواله ليجني أرباحا طائلة."

وأكمل درغام: "يجب أن نعترف أن السياسات المالية منذ 30 سنة أوصلتنا الى هذا الواقع، والكل ممن شاركوا في الحكم يتحملون مسؤولية بقدر معين. فالسياسات المالية المتبعة والنكد السياسي وتكوينة الحكم، أطاحت بالفرصة التي كانت لدينا لجهة تحقيق الكثير بوجود رئيس الجمهورية الحالي."

وقال: "لا نسمح لأحد أن يزايد علينا بموضوع السيادة، القوات مع النازح السوري عندما تحدثنا عن السيادة. وعندما اعتقل رئيس حكومة لبنان سعد الحريري في السعودية كانت القوات مع المعتقل لذلك لا يعطونا دروسا في السيادة."

وختم درغام: "لو أتينا بأفضل رئيس في العالم ولم تكن هناك إرادة حقيقة وصادقة لدى الكتل النيابية والافرقاء السياسيين في البلد لبناء مؤسسات ودولة ان كان على صعيد المؤسسات والقضاء فلن نصل إلى أي مكان.. ولدينا تجربة فخامة ⁧‫ الرئيس عون."