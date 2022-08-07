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بالصورة- جل الديب: مروّج للمخدرات في محيط الجامعة اللبنانية في قبضة المعلومات

7
AUGUST
2022
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بعد توافر معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة من دون لوحات في محلّة جل الدّيب / بالقرب من الجامعة اللبنانية، باشرت قطعاتها المختصّة إجراءاتها اللّازمة في المحلّة لتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويته، ويدعى:

  • ج. م. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)

بتاريخ 28-7-2022، ومن خلال الرصد والمراقبة الدقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، خلال قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة نوع "أدريس" لون أسود من دون لوحات. وقد تبيّن أنه كان يخبّئ المخدّرات في حقيبةٍ من القماش كان يضعها إلى جانب الطريق، وقد تمّ ضبطها.

ضُبِطَ بحوزته كميّة من المخدّرات، على الشّكل التالي:

- /102/ غ. من مادّة الكوكايين، و/532,5/ غ. من حشيشة الكيف موضّبة في أظرفة وطبّات بلاستيكية معدّة للترويج، و"دفتر ورق لف سجائر"، مبلغ مالي وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات لعددٍ من الزبائن في محيط الجامعة اللبنانية في محلّة جلّ الدّيب، على متن الدراجة التي ضُبِطَت بحوزته.

كذلك، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيف أحد زبائنه بتاريخ 27-7-2022، في المحلّة ذاتها، ويُدعى:

  • إ. ش. (من مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)

وقد اعترف بتعاطي المخدّرات، وانه يستحصل عليها من المروج المذكور أعلاه.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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