عناوين الصحف ليوم الأحد 7 آب 2022

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الديار: العدوان الإسرائيلي مُستمر على قطاع غزّة والضحايا بالعشرات أمام صمت عالمي

الصراع السياسي – المصرفي مُستمرّ وتداعياته إضراب لمدّة ثلاثة أيام أقلّه

فرض ضرائب على ألواح الطاقة الشمسية.. ولما لا على الهواء الذي نتنفسه؟



النهار: مخاوف من تداعيات حرب غزة والتوظيف الإيراني



الأنباء الكويتية: الحيطة والحذر في الضاحية والجنوب تحسباً لتطورات غزة.. والتعيينات الإدارية تشعل النزاع بين «التيار» ورئيس الحكومة

حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية ولاية عون .. و«الرئاسة» رهن ترسيم الحدود البحرية

الشرق الأوسط: إسرائيل وغزة تتبادلان الضربات في «حرب محدودة»

قصف منازل بالقطاع... و«سرايا القدس» تضرب تل أبيب... و«حزب الله» يتحدث عن اقتنائه «سلاحاً استراتيجياً»