الشرق الأوسط: إردوغان: بوتين طلب مني التنسيق مع الأسد... وجهاز المخابرات التركي يتعامل بالفعل مع المخابرات السورية

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الشرق الأوسط: كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعاه خلال لقائهما في منتجع سوتشي الروسي، الجمعة، إلى التنسيق مع نظام الرئيس بشار الأسد لحل الأزمة السورية.

وقال إردوغان، في تصريحات لمجموعة صحافيين رافقوه خلال عودته من سوتشي، نشرت أمس، إن بوتين أخبره بأن حل الأزمة السورية «سيكون أفضل بالتعاون مع نظام بشار الأسد»، وأنه رد بأن «جهاز المخابرات التركي يتعامل بالفعل مع هذه القضايا مع المخابرات السورية، لكن بيت القصيد هو الحصول على نتائج».

وتابع إردوغان أنه أبلغ بوتين بأن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يتحقق والمنظمات الإرهابية تصول وتجول فوق الأراضي السورية، وناقش معه إمكانية القيام بعملية عبر الحدود في سوريا، مضيفاً: «ناقشنا أيضاً الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا».