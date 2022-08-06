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حجار يجول جنوباً على الحدود الفاصلة مع فلسطين المحتلة

6
AUGUST
2022
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جال وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتورهيكتور حجار، بعيداً من الإعلام، على الحدود الجنوبية في منطقة مرجعيون، وعاين الجدار الإسمنتي الحدودي الفاصل، على طريق عام كفركلا – عديسة، والمستوطنات الإسرائيلة في سهل الحولة من محلة البانورام في عديسة، وصولاً حتى مجرى نهر الوزاني والإستراحات المنتشرة على ضفافه، مروراً بسهل مرجعيون بمحاذاة مستوطنة المطلة، كما زار الوزير حجار منطقة حاصبيا، لاسيما كاتدرائية القديس جاورجيوس الأثرية، واستمع لشرحٍ عن تاريخها وبنائها من العقد، ودورها في حاصبيا ذات السبع كنائس، والجامع الأثري، ومقام خلوات البياضة الشريفة على إحدى تلالها، كذلك زار دير سيدة صيدنايا الجديد الذي شيدّه المغترب غسان قنتيس، وسيتم تدشينه في شهر أيلول المقبل، وكان في استقباله عند مدخل الدير، السيدة ليلى قنتيس، والمختار نعيم اللحام، ووكيل وقف سيدة صيدنايا في حاصبيا فارس اللحام.

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