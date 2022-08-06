مارتين نجم كتيلي للـtayyar.org: لهذه الأسباب زرنا بدري ضاهر

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أكدت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي للـtayyar.org أن الزيارة للمدير العام للجمارك بدري ضاهر في معتقله جاءت للاطمئنان عليه ومتابعة قضيّـته. وقالت إنه في الرابع من آب نتذكّر ضحايا انفجار المرفأ الرهيب وهذا الجرح لا يندمل، وكذلك نتذكّر الموقوفين ظلماً لأن العدالة لا تتحقّق الا اذا عرفنا الحقيقة كاملة وتمّت محاسبة المجرمين الفعليين والمتورطين في هذه الكارثة.

وأشارت نجم كتيلي لموقعنا الى أننا يوماً لم ننسَ لا الشهداء والمتضررين، ولا الموقوفين ظلماً لكن في هذه القضية كنا نترك القضاء ليأخذ مجراه الطبيعي، اما اليوم وبعد كل هذا الوقت فمن الواضح أن القضاء "مقصّر" وكل الوقائع تدل على أن توقيف بدري ضاهر اعتباطي ومن دون مسوّغ قانوني.

ولفتت نجم كتيلي الى أن هناك وفداً نيابياً يقوم بمتابعة الملف والتواصل مع المعنيين، فالعدالة لا تُنجز الا بتجرمة المتورطين وتبرئة المظلومين... فمن غير المقبول أن يكون هناك أناس "كبش محرقة" وهناك مطلوبين بمذكرات قضائية وهم يسرحون ويمرحون.