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لابيد يعقد اجتماعا طارئا لـ"الكابينت" لبحث العملية العسكرية في غزة

6
AUGUST
2022
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يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في وقت لاحق من مساء اليوم السبت، اجتماعا للحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن يائير لابيد سيعقد اجتماعا طارئا للمجلس الإسرائيلي الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم، لمناقشة تطورات العملية العسكرية في قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قال إن قواته جاهزة ومستعدة لجميع الاحتمالات والسيناريوهات في قطاع غزة، مؤكدا أنها مستعدة لأيام طويلة من القتال.
وحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف: "نحن نستعد لأيام طويلة من العمليات، قد تستغرق أسبوعا على الأقل"، مضيفا: "إذا لزم الأمر ستكون أطول".
وردا حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيستهدف حركة "حماس" خلال عملياته، أجاب كوخاف بأن "هذه العملية تستهدف الجهاد الإسلامي، لكننا مستعدون لأي سيناريو ومستعدون إذا لزم الأمر لشن عملية واسعة".

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