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موظّف يسرق مع عصابته الشركة التي يعمل فيها!

6
AUGUST
2022
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صـدر عــــن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العـــلاقات العامـــة

البـلاغ التالـي:

ليل ٥-٦/٧/٢٠٢٢، تعرّضت مكاتب إحدى المؤسّسات الرياضيّة، الكائنة في محلّة “الجندولين” – بئر حسن، للسّرقة بواسطة الكسر والخلع، وقُدّرت المسروقات بـ /14000/ دولار أميركي، وجهاز حاسوب محمول “لابتوب”.

من خلال الاستقصاءات والتحريّات والتحقيقات المكثّفة التي قامت بها فصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت بتاريخ 29-7-2022، من تحديد هويّة السّارق، وتوقيفه، وتبيّن أنّه أحد موظفي الشّركة، ويدعى:

– ح. م. (من مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، بالاشتراك مع /3/ أشخاص آخرين، وانّهم دخلوا الى مكاتب الشّركة بواسطة نسخة عن المفاتيح الموجودة في حوزته، وأنّهم عملوا على تكسير الأقفال بهدف التّمويه وإبعاد الشُّبهات.

تمّ استرداد جزء من المسروقات وأعيدت إلى مالكيها، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

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