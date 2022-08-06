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هل من انخفاض بدرجات الحرارة ليوم الغد؟

6
AUGUST
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة المسيطرة على لبنان وخاصة على المناطق الجنوبية والداخلية تدريجا اعتبارا من بعد ظهر اليوم ويتحول الطقس إلى صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. تحذير من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية. معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة وبداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل والجنوب كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل. الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا. الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا.
الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل خاصة في المناطق الشمالية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل: من 24 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 29 درجة، في الداخل من 21 إلى 28 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و80 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 1007 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,53 ساعة غروب الشمس: 19,34

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