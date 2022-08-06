تولا ودّعت روزيت رزق عساف, البطريرك الراعي ترأس الصلاة بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية

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ودّعت بلدة تولا في البترون روزيت رزق، والدة الزميل طلال عسّاف والمهندسين باسم والدكتور رواد، في مأتم مهيب.

ترأس الصلاة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ممثلا براعي أبرشية البترون المطران منير خير الله، وشارك فيها خادم الرعية الخوري بطرس فرح ولفيف من كهنة المنطقة.

ومثّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مدير عام المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد.

وتلا الرقيم البطريركي النائب العام لأبرشية البترون المونسنيور بيار طانيوس، وجاء فيه:

البَرَكَةُ الرَّسُولِيَّةُ تشمل بناتنا وابناءَنا الأحباء: طلال عساف وشقيقيه أولاد المرحومة روزيت حنا رزق، زوجة المرحوم المربي أنطوان عساف وشقيقها وعائلاتهم، وسائر ذويهم وأنسبائهم في الوطن والمهجر، المحترمين.

نودع معكم بالأسى الشديد عزيزتكم المرحومة روزيت، التي تعبر من بينكم الى بيت الآب في السماء، وقد استحقّته بأمومتها المسؤولة وإيمانها وحياتها الملتزمة وبتحمّل أوجاع المرض.

إنها إبنة بيت كريم من عبدللي العزيزة، بيت المرحومين والديها حنا رزق ومنتهى اسطفان. فيه تربّت على الإيمان والصلاة والقيم الأخلاقية والإنسانية، الى جانب شقيق وشقيقتين، سبقتها واحدة منهما الى دار الخلود. وقد نسجت معهم أفضل روابط الأخوة.

إرتبطت في سر الزواج المقدس بشريك حياة فاضل من تولا العزيزة مربّ للأجيال هو المرحوم المربي أنطوان أديب عساف الذي سبقها الى بيت الآب منذ أقل من أربعة أشهر. عاشا معا حياة زوجية سعيدة، باركها الله بثمرة الأبناء الثلاثة. فربياهم أحسن تربية روحية وأخلاقية وإجتماعية، وأمّنا لهم العلم الجامعي، فتخرجوا في مجالات الإعلام والهندسة. وفرحا بهم يؤسسون عائلات رضية مع خيرة الزوجات. وكان الأحفاد بهجة قلبيهما ومحط محبتهما وحنانهما، وهم بادلوهم العاطفة إياها. وأخلصت العاطفة لبيت حميّها وسلفيها والمرحومتين إبنتي حميّها وعائلاتهم.

تميزت المرحومة روزيت بأمومتها التي حملتها على التضحيات السخية والتفاني في سبيل أولادها. وهم حفظوا لها الجميل وكرّموها وكانوا بقربها وبخدمتها في سنوات مرضها الثلاث عشرة، وقد تحمّلتها بالصبر والصلاة، مرددة "مع آلامك يا يسوع".

في أمومتها المسؤولة وتضحياتها وأوجاعها، كانت تستمدّ قوتها من النعمة الإلهية التي كانت تنالها من الله بالمثابرة على الصلاة وممارسة الأسرار والمشاركة في الذبيحة الإلهية أيام الآحاد. وعندما خارت قواها كانت تشارك عبر محطات التلفزة.

واستعدّت لملاقاة وجه الله بتناول جسد الربّ أسبوعيا، على يد كاهن الرعية الغيور الذي كانت ترافقه بالدعاء. وفي هذا الجو من السلام الروحي أسلمت الروح، راجية أن تنعم من رحمة الله بالمشاهدة السعيدة في السماء، وبثواب الأمهات الصالحات.

على هذا الأمل وإكراما لدفنتها وإعرابا لكم عن عواطفنا الأبوية، نوفد إليكم سيادة أخينا المطران منير خيرالله راعي أبرشيّة البترون السَّامي الإحترام، ليرئس باسمنا حفلة الصَّلاة لراحة نفسها وينقل اليكم جميعًا تعازينا الحارّة.

تقبّل الله بواسع رحمته روح فقيدتكم الغالية في مجد السماء، وسكب على قلوبكم بلسم العزاء.

المسيح قام!



معزّون

وتقبّلت عائلة الفقيدة العزاء، فحضر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، النواب غياث يزبك، نقولا صحناوي، فريد البستاني، سيزار أبي خليل، ندى البستاني، الوزير السابق منصور بطيش، النائب السابق إدغار معلوف، المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين، مدير مكتب النائب باسيل غسان خوري، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شديد كابيتال القابضة (شديد كابيتال) فريد شديد، نائبة رئيس التيار الوطني الحر الشؤون السياسية مي خريش، المهندس مروان الحايك، السيد أيمن حداد، نقيب المحررين جوزف القصيفي، ناشر وكالة أخبار اليوم عمر الراسي، رئيس مجلس ادارة صوت كل لبنان عماد الخازن، ناشر مجلة الدورة الإقتصادية هشام كركي، مدير الإهراءات أسعد حداد، المدير التجاري في شركة ألفا مارون طانيوس، المدير المالي في شركة تاتش شربل قرداحي.

كما إتصل معزيا: الرئيس تمام سلام، وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، النائبان إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا، النائب السابق نعمة الله أبي نصر، السيدة شانتال عون باسيل، السفير هادي هاشم، الدكتور خلدون الشريف، المستشار الرئاسي ريمون طربيه، رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم وأعضاء في المجلس التنفيذي للرابطة، المدير التنفيذي للشركة الاحمدية المهندس ايلي هاني، رئيس مجلس إدارة شركة ألفا جاد ناصيف، المدير التقني في ألفا عماد حامد، نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في لبنان مارك عون، مدير الوكالة الوطنية للإعلام زياد حرفوش، رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، المشرف العام على موقع الإنتشار إبراهيم عوض، رئيس نادي الصحافة بسام أبو زيد، رئيس مركز الصحافة والإعلام الدولي في لبنان ابراهيم الصياح، رئيس تحرير موقع vdlnews جورج غرة، رئيسة تحرير موقع ليبانون أون ميراي فغالي، مدير الأخبار في محطة otv جاد أبو جودة، الرئيس الفخري لنقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين مسعد فارس، الى جانب شخصيات سياسية واعلامية وحقوقية وديبلوماسية.