عصابة نفّذت العديد من عمليات النصب... والكشف عن هوية أفرادها

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صــدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بيان أشارت فيه إلى أنه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال التي ينفّذها مجهولون وتطال فئة كبيرة من المواطنين، توافرت معلومات عن وجود شبكة تنفّذ عمليات نصب محترفة تستهدف الشركات والمحلات التجارية وبخاصة التي تبيع الادوات الكهربائية، عن طريق طلب شراء كميات من المحوّلات الكهربائية وتحديد مكان للقاء والتسليم، ويعمد أفراد هذه الشبكة إلى دفع ثمنها بعملة الدولار الأميركي المزيّف، وبعدها الفرار إلى جهة مجهولة".



وأضاف البيان، "على أثر ذلك، باشرت قطعات الشعبة المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية أفراد هذه الشبكة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة توصّلت إلى تحديد هويتهم ومن بينهم: ع. ر. ع. (من مواليد عام ١٩٩٨، سوري) ع. ع. (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري) أ. ح. (من مواليد عام ١٩٩٦، سوري) وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم".



وتابع، "بتاريخ 29-7-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة الجناح نتج عنه توقيفهم خلال قيامهم بمحاولة تنفيذ عملية احتيال".

ووفق البيان، "بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عمليات احتيال عن طريق شراء كمّيات من المحوّلات الكهربائية ودفع ثمنها بعملة الدولار الأميركي المزيّف وذلك ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص".



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورهم، وطلبت من الذين تعرفوا عليهم ووقعوا ضحيّة أعمالهم، الاتّصال على الرقم 307728-01 أو التوجه إلى فرع معلومات بيروت في ثكنة الحلو للإدلاء بإفاداتهم واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.