جمعية خيرية أضاءت معظم أحياء مدن الفيحاء وبحنين عبر الطاقة الشمسية

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تواصل جمعية "مرعي" للأعمال الخيرية عملها لإنارة شوارع طرابلس ومدن الفيحاء وقرى شمالية عبر الطاقة الشمسية، في إطار مشروعها الخيري المجاني الذي انطلق منذ أكثر من عام.



وفي هذا الإطار، استنفرت ورش وآليات الجمعية لاستكمال ما تبقى من شوارع واحياء في ظل ارتفاع الحرارة وانقطاع الكهرباء في معظم اوقات الليل والنهار، وتم في طرابلس تركيب مئات لمبات الطاقة في مناطق السويقة والجسرين والزاهرية وباب الحديد والقبة، وتحديدا من الجسر سوق الخضار حتى المولوية، شارع برغشة براد البيسار باتجاه جامع البرطاسي الدباغة وصولا الى باب الحديد ومتفرعاتها من ازقة وزواريب وساحات وحتى منطقة السباط. ومن براد البيسار، البالات، مسجد التوبة، الدباغة وخان العسكر، التربيعة، البازركان، وصولا الى السباط، ومن المولوية وحتى جامع البشير في القبة مرورا بأوتوستراد المشروع. كما تمت إضاءة مباني دار الزهراء للرعاية في أبي سمراء.



وفي البداوي، تم تركيب عشرات اللمبات على الأوتوستراد الدولي انطلاقا من الملولة وحتى دير عمار، وفي الحارة الصناعية، الحارة القديمة، نزلة البركة ومسجدها والقلعة، طلعة بيت حنوف، حارة الشركة، شارع رشيد كرامي جبل البداوي، وفي المنكوبين احياء جامع الرشيد والتنك وطلعة حاجز الجيش مفرق المنكوبين. وفي وادي النحلة، تم إنجاز المرحلة الأولى من الإضاءة الشمسية، من قبل فريق عمل الجمعية بالتنسيق مع المختار والبلدية، حيت تم تركيب عشرات اللمبات بدءا من المدخل الرئيسي للبلدة، فالشارع العام، المقبرة باتجاه ساحة العلم مع مداخل الشوارع المتفرعة منه، شارع مسجد الهدى، الحارات والازقة الداخلية، مدخل المسجد ومركز حراس وادي النحلة، شارع ساحة العلم باتجاه المدرسة الرسمية، ساحة المراجيح، محيط المدرسة والتقاطعات المحيطة.



وفي الميناء، تم انجاز التركيب في نقطة تفتيش الجيش - الكورنيش البحري، ميناء الصيادين ونقطة حقران وغيرها. أما في القلمون، تواصل ورشة قسم الصيانة في الجمعية إغلاق الجور في مشروع سكر جورة، وكذلك تركيب اللمبات في أحياء البلدة وساحاتها وشوارعها، لاسيما شارع المقاهي وحارة اليهود والحارة الغربية. وفي بحنين والريحانية تمت اضاءة المنطقة بالكامل، من الأوتوستراد حتى مستديرة أفران لبنان الأخضر، بالاضافة إلى كل الأحياء الرئيسية والمداخل والطرقات الفرعية وكل المساجد وجبانات المنطقة، حيث تم إستعمال سلة كهربائية على بيكاب لتسريع وتيرة العمل.



ولاقى هذا العمل الشكر من المواطنين ومن البلديات والمخاتير، وشكر رئيس إتحاد بلديات الفيحاء بالإنابة رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي "الجمعية على إنارة شوارع طرابلس ومدن الفيحاء، لاسيما مدينة البداوي، حيث تم تركيب اللمبات على الاوتوستراد والاحياء والشوارع الرئيسية والفرعية.



من جهته، شكر مدير مؤسسات دار الزهراء في ابي سمراء نصر أحمد معماري، "تجاوب الجمعية السريع مع طلبه". وقال:" نقدر لكم عملكم الدؤوب وبشكل لافت إنارة العديد من الطرقات والأماكن العامة لضمان سلامة المواطنين والتخفيف من وطأة الأزمة عن كاهلهم، ومؤسسات دار الزهراء التي تعمل في سبيل خدمة المحتاجين من خلال تقديم برامج مجانية للآلاف من الأطفال في مجالات طبية تربوية، اغاثية ورعائية، تشكر لكم هذا العمل الطيب الذي يسهل الحركة وضمان سلامة المستفيدين من مواطنين وطلاب وايتام،بوركت جهودكم".



اما نائب رئيس بلدية وادي النحلة موسى سيف، فأشاد ب"هذه الخطوة الجبارة"، مثمنا "تضحيات وتقديمات الأخوين مرعي وفريق العمل في الجمعية".



واكد مسؤول الإعلام في الجمعية الإعلامي محمد سيف، ان "عمل الجمعية إنساني بحت ولا دخل للسياسة فيه، وهو مستمر حتى إنارة جميع المناطق انطلاقا من طرابلس والشمال"، ودعا أهالي وسكان المناطق المستهدفة الى "ضرورة المحافظة على هذه اللمبات وعدم مسها وإبلاغنا عن اي شخص يتعرض اليها بسوء"، وقال :"نهدف الى مرضاة الله ومساعدة الناس في ظل غياب الدولة ومؤسساتها، وليس لنا اية ارتباطات الا مصلحة المواطنين الذين يئنون من الاخفاقات والتردي الرسمي على كل صعيد".