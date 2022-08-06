living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صفي الدين: محاولات الأعداء منع المقاومة من الحصول على السلاح الاستراتيجي فشلت

6
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، أن "محاولات الأعداء من منع المقاومة من الحصول على السلاح الاستراتيجي والكاسر للتوازن فشلت"، مؤكدا ان "المقاومة حصلت على هذه الاسلحة ولم يستطع العدو ان يفعل شيئا للردع".

وأضاف خلال المجلس العاشورائي في مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين في مدينة بعلبك: "يجب أن نكون حاضرين في كل الساحات، وأن لا نتأثر بالحملات الإعلامية الدعائية التي تريد أن تنال من قدراتنا وإمكاناتنا.اعلموا جيدا انهم حينما يركزون حملاتهم بدءا من الصحف الأميركية إلى الصحف الأوروبية إلى الصحف الإسرائيلية، الى بعض صغارهم وأزلامهم في لبنان من وسائل إعلام وبعض الإعلام الخليجي الذي يركز علينا وعلى بيئتنا، هؤلاء حينما يركزون على موضوع من الموضوعات اتهاما وكذبا وتحريضا ودجلا من أجل أن نتراجع عن تلك الساحة التي يركزون عليها، فإذا استهدفوا حجابنا يجب ان نتمسك أكثر بالحجاب، وإذا استهدفوا ثقافتنا يجب أن تمسك بها أكثر، وإذا استهدفوا خدماتنا الإجتماعية يجب ان نزداد عطاء وخدمة في الموقع الاجتماعي، واذا استهدفوا موقعنا السياسي يجب أن نزداد قوة وحضورا في مواقعنا السياسية، واذا استهدفوا سلاحنا وقدراتنا فيجب أن نزداد قوة وقدرة في الحصول على السلاح الدقيق وغير الدقيق".

وتابع: "يجب ان نبني عملنا ومقاومتنا وثقافتنا وكل أنشطتنا بوحدة، بتكاتف، بقوة، في الأبعاد الوطنية وفي الأبعاد المختلفة، وأن نبني على استراتيجية تيئيس العدو. حينما ييأس العدو يتراجع، حينما ييأس أننا لن نتخلى عن ثرواتنا في البحر يضطر إلى التراجع، حينما ييأس أننا لن نتخلى عن صواريخنا يضطر إلى التراجع، فهو منذ خمس سنوات يلاحق هذه المواضيع وليس بشيء جديد".

ورأى صفي الدين أن "كل هذا التهويل وهذا التهديد هو من أجل التراجع، نحن يجب أن تكون إستراتجيتنا التقدم. بعد كل هذه التجربة والانتصارات والانجازات لا يجوز لأي أحد منا أن يفكر بالتراجع على الإطلاق".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout