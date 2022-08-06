عن تعيير طرف لبناني بالعقوبات الاميركية الظالمة... الموسوي: أمر معيب جداً!

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علّق عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي، اليوم السبت، على البيانات التي اندلعت بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتيّار الوطني الحر أمس الجمعة.



وقال الموسوي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "أن يتساجل أهل السياسة شخصيات واحزاب فيما بينهم أمر مألوف، ولكن ان يصل الشتائم والاتهام الى حد تعيير طرف لبناني بالعقوبات الاميركية الظالمة بحقه أمر معيب جداً.



وأضاف، "نرفض العقوبات الظالمة ضد اي جهة، ونرفض استخدامها مادة للتهجم لأن ذلك يوهن الروح الوطنية ويعين الظالم ويقر له بالعدوان!".