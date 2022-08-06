"اللقاء الثقافي - زغرتا الزاوية" افتتح معرض إهدن ال 15 للكتاب

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إفتتح "اللقاء الثقافي - زغرتا الزاوية" معرض إهدن الخامس عشر للكتاب عند ساحة الميدان.



وقال منسق المعرض نزار عاقله، اننا "عدنا بعد غياب سنتين بسبب الوضع الصحي لناحية جائحة كورونا، ورغم كل الظروف سنسعى دائما كي يكون الكتاب متوافرا للجميع، لذلك أمنا جناحا كبيرا في المعرض يضم كتبا مستعملة بصحة جيدة وعناوين قيمة وسعرنا الكتاب بعشرين ألف ليرة. أما بالنسبة للكتب الجديدة اعطينا القارىء كل الحسومات التي اعطتنا اياها دور النشر".



وتابع: "بالنسبة للتمويل فقد أمناه من اصدقاء اللقاء وأعضاء قدامى الذين يعملون اليوم في بلاد الإغتراب".



ويتضمن المعرض فعاليات ونشاطات تمتد لأسبوعين:



- توقيع كتاب "ضيعتي: تراب الذكريات" للدكتور ألبير بشير الجوخدار، اليوم من ال5 حتى ال7 مساء، ساحة الميدان. ويوزع الكتاب مجانا.



- نقاش بعنوان "سؤال وجواب عن الصحة النفسية" مع الأختصاصي النفسي العيادي وسام قطيط وتدير النقاش الأختصاصية النفسية وردة بوضاهر اليوم 7 مساء في مقهى Oops جانب ساحة الميدان.



- توقيع كتاب "بانسيون أبو وحيد" لجوزيف مخلوف الأحد 7 آب من ال5 حتى ال7 مساء ساحة الميدان.



- توقيع كتاب "الوجه الآخر للظل" لرشيد الضعيف الصادر عن دار الساقي الخميس 11 آب ابتداء من ال5 مساء، اوتيل بلمون.



- نقاش بعنوان "الإعلام اللبناني بين المحاور" مع الدكتور سامي كليب وتدير النقاش الاعلامية ماريا يمين السبت 13 آب عند ال7 مساء في مقهى Oops جانب ساحة الميدان.



- حملة تبرع بالدم من تنظيم جمعية عطاء بلا حدود (Donner Sang Compter) الجمعة 12 آب من ال11 صباحا حتى ال 3 عصرا ساحة الميدان.



- لقاء "بين الأمس واليوم" حول كتاب "حركة الشباب الزغرتاوي، ستينيات القرن الماضي" للدكتور خليل مرقص الدويهي، يتحدث في خلاله الكاتب والأستاذ سايد بو الحن فرنجية ويدير اللقاء الدكتور فوزي يمين الخميس 18 آب عند ال6 مساء اوتيل بلمون.