عناوين الصحف ليوم السبت 6 آب 2022

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الأخبار

ـ غدر غزة: إسرائيل تغامر

ـ العدو يختار البطء في حسم ملف الترسيم

ـ أزمة القمح: رفع الدعم آتٍ... ولو بالدين

ـ بريطانيا في الانتقال الغامض: يرحل جونسون... وتبْقى الأزمة

البناء

ـ حرب أميركيّة إسرائيليّة لتصفية «الجهاد»… لفرض توازنات جديدة في فلسطين… ومع إيران ولبنان

ـ سرايا القدس تثأر للجعبري بإطلاق الصواريخ… وغرفة عمليّات المقاومة تؤكد وحدة الردّ

ـ لبنان تحت وطأة تفجير 4 آب… ونصرالله: ردّ الاعتبار للتحقيق يبدأ بتنحية البيطار

الجمهورية

ـ سجالات إنفعالية على حافة الفراغ

ـ لا حكومة ولا رئيس.. والأنظار على البحار

ـ المسيّرات أعادت هوكشتاين..

ـ سفن محمّلة بالحبوب تغادر أوكرانيا

اللواء

ـ «عنف كلامي» عوني ضد ميقاتي لتبرير البقاء في بعبدا بعد 31 ت!

ـ ترقب خطير للرياح الإقليمية بعد جريمة غزة.. والمصارف تتجه لإعادة النظر بالإضراب اليوم

ـ مواجهة صاروخية بين غزة وجيش الإحتلال بعد اغتيال الجعبري

الديار

ـ لبنان مقبل على معركة رئاسية شرسة على ...«صوت»

ـ ميقاتي يرفض اعطاء التعيينات للعهد والخلاف ينفجر مع الوطني الحر

ـ محادثات هوكشتاين تشير الى حل لا الى مواجهة عسكرية