عناوين الصحف ليوم السبت 6 آب 2022

الأخبار
ـ غدر غزة: إسرائيل تغامر
ـ العدو يختار البطء في حسم ملف الترسيم
ـ أزمة القمح: رفع الدعم آتٍ... ولو بالدين
ـ بريطانيا في الانتقال الغامض: يرحل جونسون... وتبْقى الأزمة
البناء
ـ حرب أميركيّة إسرائيليّة لتصفية «الجهاد»… لفرض توازنات جديدة في فلسطين… ومع إيران ولبنان
ـ سرايا القدس تثأر للجعبري بإطلاق الصواريخ… وغرفة عمليّات المقاومة تؤكد وحدة الردّ
ـ لبنان تحت وطأة تفجير 4 آب… ونصرالله: ردّ الاعتبار للتحقيق يبدأ بتنحية البيطار
الجمهورية
ـ سجالات إنفعالية على حافة الفراغ
ـ لا حكومة ولا رئيس.. والأنظار على البحار
ـ المسيّرات أعادت هوكشتاين..
ـ سفن محمّلة بالحبوب تغادر أوكرانيا
اللواء
ـ «عنف كلامي» عوني ضد ميقاتي لتبرير البقاء في بعبدا بعد 31 ت!
ـ ترقب خطير للرياح الإقليمية بعد جريمة غزة.. والمصارف تتجه لإعادة النظر بالإضراب اليوم
ـ مواجهة صاروخية بين غزة وجيش الإحتلال بعد اغتيال الجعبري
الديار
ـ لبنان مقبل على معركة رئاسية شرسة على ...«صوت»
ـ ميقاتي يرفض اعطاء التعيينات للعهد والخلاف ينفجر مع الوطني الحر
ـ محادثات هوكشتاين تشير الى حل لا الى مواجهة عسكرية