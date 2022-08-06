أسرار الصحف ليوم السبت 6 آب 2022

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البناء

تقول مصادر في محور المقاومة إن احتمالات توسع المواجهة من غزة الى جبهات أخرى في المنطقة قائمة إذا توسّع العدوان نحو حرب برية سعى الإسرائيلي لتفاديها دائماً، لأن وقوعها يعني ان كل خطوات التفاوض الأميركية مع إيران ولبنان هي جزء من سيناريو تغطية استفراد غزة ومقاومتها.

ـ خفايا

نقل الوسيط الأميركي إلى لبنان تطمينات إسرائيلية بأن الموافقة على الطلبات اللبنانية قد تمت لكن لا يمكن توقيع الاتفاق الآن والمطلوب المساعدة بالانتظار حتى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية دون فتح باب التصعيد للمقاومة، وبعد العدوان على غزة ربطت مصادر المقاومة الرسالة بالعدوان.



الجمهورية

ـ إستمزج مستشار مرجع روحي أراء قريبين منه في شأن إستحقاق مفصلي قريب.

ـ يسأل متابعون لنتائج الإنتخابات النيابية إذا ما سأل يوماً رئيس أحد الأحزاب نفسه لماذا يبقى حزبه على النتائج نفسها منذ عشرات السنين وحتى اليوم؟

ـ أكد دبلوماسي كبير أنه لمس اهتماماً لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بلبنان وضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها.

اللواء



تختلف المعلومات حول دور مستقبلي لعاصمة أوروبية، في ضوء استبعادها لتاريخه من ملف الطاقة البحرية اللبنانية، لجهة الإقدام أو الإحجام في لبنان..



بعث تصريح مسؤول أمني إقليمي برسالة، لم تنزل إرتياحاً، على أوساط لبنانية قريبة، بالنظر للصورة السلبية التي تركها...



يتحرك ملف حسّاس، وربما يتجه للإنفجار، لتصيب شظاياه استحقاقاً مقبلاً، وبعض المرشحين البارزين له!