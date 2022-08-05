مراد بحث مع المدارس والثانويات الرسمية في البقاع في سبل انطلاقةَ العام الدراسي المقبل

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التقى رئيس لجنةِ التربية والتعليم والثقافة النيابيّة النائب حسن مراد مديري المدارس والثانويات الرسمية في البقاع الأوسط، ضمن سلسلة لقاءات يجريها مراد مع مديري المدارس الرسمية والخاصة، في حضور عضو اللجنة النائب بلال الحشيمي في ثانوية سعدنايل الرسمية.

واستمع مراد إلى المشكلات التي تواجه المدارس، وتم البحث في سبل انطلاقة العام الدراسي المقبل، بما يضمن حق التلاميذ بالتعلم، وحق المدارس بالقدرة على القيام بمسؤولياتها.

وأكد مراد أهمية تأمين مقومات العمل المدرسي، متعهدا "بمتابعة القضايا التي تم طرحها"، ومثنيا على "دور وزير التربية والتعليم العالي، واهتمامه بهذا الموضوع باعتباره أولوية وطنية".