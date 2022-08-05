living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالأرقام: هكذا جاء التوزيع الطائفي للمستفيدين من مرسوم التجنس عام ١٩٩٤!

5
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ما نشرته صحيفة " ليبيراسيون " الفرنسية اليوم عن " بيع" جوازات سفر لاشخاص غير لبنانيين لقاء بدل مالي ، والذي نفته رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزير الداخلية ووزير المال ، اعاد الى الاذهان ملف التجنيس الذي صدر العام ١٩٩٤ والذي احدث خللا كبيرا في التوازن الوطني بين الطوائف اللبنانية والذي لا تزال تداعياته على المستوى الوطني تتفاعل حتى يومنا هذا لاسيما وان المرسوم المذكور تم الطعن به امام مجلس شورى الدولة الذي اصدر سلسلة قرارات بنقضه لا تزال من دون تنفيذ .
وبالعودة الى المرسوم المذكور يتضح ان الملفات التي ارتكز عليها المرسوم ، اعتمدت عبارة " وعائلته " الى جانب كل اسم من الاسماء التي وردت فيه واستفادت من الحصول على الجنسية اللبنانية وذلك من دون تحديد عدد افراد العائلة الامر الذي زاد من الخلل الطائفي الذي تميز به هذا المرسوم .
وتظهر العودة الى التوزيع الطائفي للمستفيدين من مرسوم التجنس الذي صدر في العام ١٩٩٤ ، الارقام الفضائحية الاتية :
⁃ عدد المجنسين السنة : ١٠٨٨٤٠ شخصا مع عائلاتهم .
⁃ عدد المجنسين الشيعة : ٣٠٢٨١ مع عائلاتهم .
⁃ عدد العلويين المجنسين ٧٥٤١ مع عائلاتهم
⁃ عدد الدروز المجنسين ٤٢٦٧ مع عائلاتهم .
⁃ عدد المجنسين من الارثوذكس : ١١٣١٤
⁃ عدد المجنسين ارمن ارثوذكس : ١٠٥٤٨
⁃ عدد المجنسين من الملكيين الكاثوليك ٧١٦٦
⁃ عدد المجنسين من الموارنة ٤١٩٩
⁃ عدد المجنسين من السريان ٧٢١٢
⁃ عدد المجنسين تحت عنوان " مختلف " : ١٠٦١٣ .
ويتضح مما تقدم ان عدد المجنسين المسلمين بلغ ١٥٠٩٢٩ مجنسا ، فيما لم يتجاوز عدد المجنسين المسيحيين ٤٠٤٣٩ ، يضاف الى العدد الاجمالي للمسلمين والمسيحيين من هم في خانة " مختلف " وعددهم ١٠٦١٣ .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout