بالأرقام: هكذا جاء التوزيع الطائفي للمستفيدين من مرسوم التجنس عام ١٩٩٤!

A + A -

ما نشرته صحيفة " ليبيراسيون " الفرنسية اليوم عن " بيع" جوازات سفر لاشخاص غير لبنانيين لقاء بدل مالي ، والذي نفته رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزير الداخلية ووزير المال ، اعاد الى الاذهان ملف التجنيس الذي صدر العام ١٩٩٤ والذي احدث خللا كبيرا في التوازن الوطني بين الطوائف اللبنانية والذي لا تزال تداعياته على المستوى الوطني تتفاعل حتى يومنا هذا لاسيما وان المرسوم المذكور تم الطعن به امام مجلس شورى الدولة الذي اصدر سلسلة قرارات بنقضه لا تزال من دون تنفيذ .

وبالعودة الى المرسوم المذكور يتضح ان الملفات التي ارتكز عليها المرسوم ، اعتمدت عبارة " وعائلته " الى جانب كل اسم من الاسماء التي وردت فيه واستفادت من الحصول على الجنسية اللبنانية وذلك من دون تحديد عدد افراد العائلة الامر الذي زاد من الخلل الطائفي الذي تميز به هذا المرسوم .

وتظهر العودة الى التوزيع الطائفي للمستفيدين من مرسوم التجنس الذي صدر في العام ١٩٩٤ ، الارقام الفضائحية الاتية :

⁃ عدد المجنسين السنة : ١٠٨٨٤٠ شخصا مع عائلاتهم .

⁃ عدد المجنسين الشيعة : ٣٠٢٨١ مع عائلاتهم .

⁃ عدد العلويين المجنسين ٧٥٤١ مع عائلاتهم

⁃ عدد الدروز المجنسين ٤٢٦٧ مع عائلاتهم .

⁃ عدد المجنسين من الارثوذكس : ١١٣١٤

⁃ عدد المجنسين ارمن ارثوذكس : ١٠٥٤٨

⁃ عدد المجنسين من الملكيين الكاثوليك ٧١٦٦

⁃ عدد المجنسين من الموارنة ٤١٩٩

⁃ عدد المجنسين من السريان ٧٢١٢

⁃ عدد المجنسين تحت عنوان " مختلف " : ١٠٦١٣ .

ويتضح مما تقدم ان عدد المجنسين المسلمين بلغ ١٥٠٩٢٩ مجنسا ، فيما لم يتجاوز عدد المجنسين المسيحيين ٤٠٤٣٩ ، يضاف الى العدد الاجمالي للمسلمين والمسيحيين من هم في خانة " مختلف " وعددهم ١٠٦١٣ .