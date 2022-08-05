living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متحدون: بيان جمعية المصارف اليوم وقاحة وتفلّت من أي قيد أخلاقي أو قانوني ورد قاسٍ الأسبوع المقبل!

5
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طالعنا اليوم ٥ آب ٢٠٢٢ بيان صادر عن "جمعية مصارف لبنان" تعلن فيه الإضراب بدءاً من يوم الإثنين المقبل، الملفت فيه تمادي المصارف في لعب دور الضحية وتصوير أصحاب الحقوق المودعين وكأنهم هم المعتدون عليها، بعدما تخطّت كل أصول ومبادئ وحدود الشرائع والمعاهدات المصرفية والأخلاق والدستور والقانون في سلب المودعين أموالهم وجنى أعمارهم في تجارة ومقامرة بها من قبلها شاركتهم لا بل حمّلتهم فيها الخسائر واحتفظت بالأرباح لأصحابها، متناسية أن أساس العلاقة المصرفية في كل الدنيا هو عامل الثقة الذي نسفته من أساسه بنتيجة جشعها وغيّها والدوس على حقوق الآخرين.

في مقام الرد على جمعية المصارف، يهمّ جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون تبيان الآتي:

أولاً: إن التذرع بغايات "كيدية" لدى مقدّمي الدعاوى القضائية من المودعين أصحاب الحقوق لهو قمة الوقاحة، فكأن المراد أن يُسلَب هؤلاء كل أرزاقهم وحقوقهم وجنى أعمارهم وألّا يكون لديهم حتى الحق في التظلّم، في مقابل الحماية والحصانة للمصارف للتمادي في إجرامها بحق المودعين. فأي عدالة هذه التي يزعمون؟!

ثانياً: هل أن حجة "الوضع الاقتصادي" التي تتلطّى خلفها الجمعية تجيز لأصحاب المصارف ومن وراءهم من سياسيين فرض الإقفال ساعة يشاؤون لتهريب أموالهم الطائلة إلى الخارج بالتواطؤ مع مصرف لبنان وحاكمه واللعب على عامل الوقت المعطّل فيه القضاء للتمادي في ارتكاباتهم وسرقاتهم بحق المودعين، بحيث أنهم هم أول من تسبب به بعد ان حرموا مالكي الودائع المسلّطين على أموالهم من التصرف بها بما يخدم اقتصاد البلد وحتى ينقذ حياتهم (المودعة ليليان شعيتو التي كتبت لها الحياة، بعد مودعين أخرين قضَوا مرضاً لرفض المصارف تسديد أموالهم، خير شاهد؟!

ثالثاً: أي "أوضاع شاذة" تحدّث عنها البيان ورمى المسؤوليات هنا وهناك؟ هل فات جمعية المصارف أن تذكر "الأرباح الطائلة" وغير المسبوقة لعدد من المصارف بنتيجة تعاملاتها بأموال المودعين في الداخل والخارج من تحولها إلى "منصات صيرفة" خلافاً للأصول والقانون إلى شراء فروع مصارف في الخارج إلى تخطي أرباحها في السنتين الأخيرتين الأرباح المعتادة بشكل غير مسبوق إلى الكثير الكثير من ذلك؟!

رابعاً: ألم يكفِ جمعية المصارف ومن تمثّل من مصارف ما تتميّز به من حمايات قضائية ليس لها مثيل في العالم أجمع، لتعود و"تتظلّم" من إجراء قضائي بحق أحد القيّمين عليها هو أقل من الحد الأدنى مما يتوجّب قضائياً تجاهها؟ أم أنها أدركت بأن الدعاوى المرفوعة بوجهها أساساً وآخرها دعويي الإفلاس والتوقف عن الدفع اللتين سلكتا مسارهما كانت ستسلك مسارها عاجلاً أم أجلاً وستفضي إلى نتائج ملموسة عندما ينتفض القضاء اللبناني لنفسه وللمودعين وسائر أصحاب الحقوق، ما بدأت ملامحه بالظهور أخيراً على أيدي "القضاة الأحرار"؟

خامساً: إن لعبة المصارف الضغط على المودعين والمتعاملين معها من خلال التلويح واللجوء إلى الإضراب أو الإقفال باتت قديمة ومكشوفة ولن تنطلي على الناس، وسوف تنقلب عليها بتضافر جهود جميع المودعين المدعوّين إلى تشكيل جبهة واحدة لتحصيل حقوقهم من باب "ما بحكّجلدك إلا ظفرك"!

أخيراً، كفى جمعية المصارف والمصارف ومن يقف وراءها إجراماً وتمادياً في تجاوزاتها وتفلتاً من كل القيود الأخلاقية والقانونية، ولتنتظر رداً قاسياً منا ومن كل المودعين أصحاب الحقوق لن يستثني أصحابها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها وكل من له علاقة بإزهاق حقوق المودعين فيها، أضف إلى القضاة المتواطئين والشركاء في جرائمها الذين أقل ما يقال عنهم "قضاة العار"، ما سيكون عنوان تحرك تصعيدي للمودعين الأسبوع المقبل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout