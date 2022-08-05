خاص- ما سر توقيت حملة ميقاتي على "التيار" ورئيسه؟

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إعتبرت مصادر سياسية واسعة الإطلاع أن الهجوم الإعلامي الذي شنه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يأتي في إطار الحملات المستمرة على "التيار"، والإتهامات المزعومة التي تطاوله منذ العام 2019، وما قبل أيضًا، بهدف تطويقه ومحاولة إغتياله معنويًا وسياسيًا، تنفيذًا لإملاءاتٍ خارجيةٍ. وتسأل المصادر عن سر توقيت حملة ميقاتي المتعمّدة في الوقت الراهن، بالتزامن مع إقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية؟ وتضعها في خانة التشويش على "التيار" ورئيسه قبل الإستحقاق الرئاسي.