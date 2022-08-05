ضبط مواد طبية معدّة للتهريب الى سوريا!

A + A -

ضبطت فصيلة درك رياق، اليوم الجمعة، كميات من المواد الطبية والدخان الموضبة والمعدة للتهريب إلى داخل الأراضي السورية.



وكانت توافرت معلومات لغرفة عمليات سرية زحلة عن أن هناك بضائع معدة للتهريب من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي السورية على الفور.



وتوجّهت دورية معززة من فصيلة رياق إلى محلة شمسين، حيث تم ضبط كمية كبيرة من البضائع، التي كانت معدة للتهريب والموجودة في غرفة مقابل الجرود، وهي عبارة عن صناديق في داخلها إبر بوتوكس وفلر ذات قيمة مادية كبيرة. كما ضبطت عددا من صناديق الدخان من أصناف متنوعة وغيرها من البضائع.

وتم احضار المضبوطات إلى مبنى الفصيلة مع ثلاثة أشخاص من الجنسية اللبنانية. وبناء على إشارة النيابة العامة المالية، تم توقيفهم وضبط البضائع، وأودعوا مع المضبوطات لدى المراجع المختصة.