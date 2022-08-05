شو صاير ب شبروح؟

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أسئلة كثيرة بدأ يتداولها الناشطون الرياضيون والبيئيون عن نشاط سيقام في شهر آب الحاليّ في منطقة سدّ شبروح _ فاريا.

إنه نشاط بيئي رياضي إنمائي، تحت عنوان Extreme Enenrgy Second Edition وهو يقام للسنة الثانية بعد أن لاقى نجاحاً كبيراً في نسخته الأولى، وهو من تنظيم جمعية

لِ كسروان برئاسة النائبة ندى البستاني خوري وبرعاية وزارتي الطاقة والمياه والسياحة.

يستهدف هذا النشاط كل الفئات العمرية حيث يؤمن النشاطات للجميع. يمتد من 12 آب 2022 وحتى 14 آب ضمناً، يتخلله نشاطات مائية في مياه السدّ، بالإضافة الى سباق بثلاث مراحل، المرحلة الأولى سباق سباحة والثانية هي سباق في الركض بالقرب من السدّ أما الثالثة فهي سباق على الدراجات الهوائية، مع مخيم لمن يرغب ويتبعه Hiking في جرود كسروان.

يُفتتح النشاط ليل الجمعة 12 آب بالنشيد الوطني وبكلمات للمعنيين من ثم سيقام المخيم وسهرة نار مع فرقة موسيقية.

أما في اليوم الذي يليه السبت 13 آب فسيبدأ السباقان بين المتبارين والألعاب الترفيهية في المياه مع عرض عسكري لأفواج من الجيش اللبناني. يختتم النهار مع فرقة موسيقية وسهرة يحيها الفنان شادي نصر تحت نجوم سماء لبنان.

أما في اليوم الأخير الأحد 14 آب فيبدأ مع Hiking ومن ثم سيقام غداء للجميع ليختتم النشاط مع السهرة الكبرى والأغاني المميزة مع الأخوين شحادة.

لا يغفل عن المنظمين وجود نشاطات رياضية ترفيهية للحاضرين طوال الوقت، بالإضافة الى تخصيص نشاطات للأطفال ومنطقة للأكل حيث ستتوزع العديد من أنواع المطاعم والأكل الذي قد يرغب به الحاضرين.

نشاط كهذا في هذه المرحلة التي يمرّ بها لبنان يؤكد على الإصرار على الحياة وإرادة وعزيمة الشعب اللبناني الذي ينتظر الفجر بعد كل ظلمة.

منشوفكن بشبروح...