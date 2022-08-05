بالصورة- رجل مجهول الهويّة عُثر عليه في الأشرفيّة، هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صـدر عن المديّرية العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

قُرابة الساعة 17:00 من تاريخ 3-8-2022، عُثِرَ في شارع اللعازارية / الأشرفيّة – بيروت، على شخصٍ مجهول الهويّة، غير متّزن عقليًّا، ويجهل اسمه وشهرته وأي معلومة خاصّة به أو بعائلته.

تمّ نقله من قِبّل جمعيّة "كاريتاس" إلى مستشفى القدّيس يوسف – الدّورة، حيث تلقّى العلاج اللّازم.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من ذويه أو مِمَّن يعرفه الحضور إلى فصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت، الكائن في شارع بيضون - الأشرفيّة، أو الاتّصال على أحد الرقمَين: 328094-01 أو 328086-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة، تمهيداً لإعادته إلى عائلته.