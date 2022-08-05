living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“رابطة قدماء القوى المسلحة” لجمعية المصارف: لا تلعبوا برواتب القوى العسكرية ومتقاعديهم

5
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن “رابطة قدماء القوى المسلحة”، بيان أشار الى “ان اللعنات تلاحق الأسلاك العسكرية التي أحبت الوطن فقدمت له التضحيات من عمر الشباب غير آبهة بسهر الليالي معانقة الصقيع والحر وتقدم دماء أبنائها بسخاء فدى وطن يحتضن عائلات عناصرها في الفترات الطويلة التي تفرض عليهم خدمتهم البعد عنهم، فتلاحقهم المصائب من حيث لا يدرون”.

أضاف البيان :”عناصر الأسلاك العسكرية من عامة الشعب يعيشون ويقتاتون من رواتبهم الشهرية ولا دخل لهم سواها فأتاهم إضراب موظفي المالية ليمنعهم من قبض رواتبهم التي ينتظرونها في أول كل شهر لإطعام عيالهم وبتنفسهم الصعداء بتبلغهم إرسال حوالات رواتبهم إلى المصارف وأنهم سيقبضوها في أول الأسبوع تنقض عليهم لعنة جمعية المصارف معلنة الإضراب يوم الإثنين على أن تجتمع يوم الإربعاء لإتخاذ الإجراءات المناسبة لها.

وختم البيان :”نداؤنا موجه إلى جمعية المصارف لا تلعبوا برواتب القوى العسكرية ومتقاعديهم إعملوا على إيجاد طريقة لصرف رواتبهم يوم الإثنين فهذا حقهم وحجب الأموال عن عائلاتهم إذلال مرفوض ومهما كانت مطالبكم فلقمة العسكريين ومتقاعديهم أولى من كل شيء. وبموقفكم هذا تساهمون بزعزعة الأمن بمنع العسكريين والأجهزة الأمنية من الوصول إلى أماكن عملهم للقيام بواجباتهم وهذا ما لا تحمد عقباه”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout