بوحبيب التقى سفيري الصين وفنلندا ورئيس جامعة الإنتشار : لبنان يدعم أهمية احترام مبدأ “الصين الواحدة

A + A -

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب سفير جمهورية الصين الشعبية لدى لبنان تشيان مين جيان.

وردا على سؤال أعرب الوزير بو حبيب عن “دعم لبنان لسيادة الصين ووحدة أراضيها وأهمية احترام مبدأ “الصين الواحدة”، مشيراً إلى” أهمية حل أي نزاع أو خلاف بالطرق السلمية”.

والتقى الوزير بوحبيب رئيس جامعة الإنتشار في العالم نزيه الشرتوني ،وتم البحث في اوضاع الجامعة و المغتربين في العالم.

ومن زوار الوزير بوحبيب سفيرة فنلندا تارجا فرنانديز في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان.