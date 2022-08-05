الجيش يستكمل عملياته في الشراونة...وهذه اخر المستجدات!

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بيان جاء فيه: "الحاقاً ببيانها السابق الصادر بتاريخ 30/ 7/ 2022 والمتعلق بتنفيذ عمليات دهم وتحرير مخطوف في حي الشراونة ـــ بعلبك، دهمت قوة من الجيش بتاريخ 4/ 8/ 2022 في الحي المذكور منزل المطلوب (م.ج.) وضبطت بداخله بندقية م4 وذخائر مختلفة وكاميرات مراقبة وأجهزة اتصال إضافة إلى كمية من المخدرات التالية: الماريغوانا، حشيشة الكيف، ومعدات لتصنيع المخدرات، كما ضبطت أمام منزله 4 سيارات وبداخلها ذخائر ومواد مخدرة".



ووفق البيان, "سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".