درغام: نحن أمام أزمة نظام وعلى الجميع المبادرة

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أكد عضو تكتل "لبنان القوي"النائب أسعد درغام في مقابلة لاذاعة "صوت كل لبنان"، ان ما نشهده اليوم في موضوع تأليف الحكومة يؤكد اننا أمام أزمة نظام ويجب معالجة مسألة "الوقت المفتوح" أمام الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة ، مشددا على "اننا و أمام المشاكل الجوهرية التي تتعلق بقيام لبنان على الجميع المبادرة والالتقاء بمكان وسطي.

‏فهناك انهيارات تهدد وجود لبنان، إضافة إلى الاستحقاقات المرتقبة منها التفاوض مع صندوق النقد، ومسألة النازحين...".

وأضاف: "يجب أن يكون الاستحقاق الرئاسي في موعده، خصوصا أن الأمور لا تدار بحكومة تصريف الأعمال، ولا يجب ترك البلد للقدر".